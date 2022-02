Co zrobić z czerstwego chleba? Tak odświeżysz bochenek

Chleb to produkt, który niestety najczęściej jest wyrzucany w gospodarstwach domowych. Kliknij w obrazek i zobacz w galerii sposoby na odświeżenie czerstwego chleba.

Na słodko czy na wytrawnie? Czasem nie jesteśmy w stanie zjeść chleba od razu. Można dzielić na porcje i zamrozić. Można też poszukać kilku prostych metod na przywrócenie im świeżości. Zebraliśmy najciekawsze z nich.

We Francji robią pain perdu, czyli stracony chleb. To oryginalne określenie dotyczy powszechnie znanych tostów francuskich. Chleb, brioszka lub chałka maczane są w mieszaninie mleka, jajek, soku pomarańczowego i szczypty cynamonu i smażone na klarowanym maśle. W tej sposób pieczywo staje się apetyczną przekąską na słodkie śniadanie lub na podwieczorek. Prostszą formą zajadaną w polskich domach jest popularny chleb w jajku. Kliknij w przycisk, aby zobaczyć galerię z pomysłami na odświeżenie chleba.

Grzanki do zupy

Czerstwy chleb znakomicie sprawdzi się do przygotowania grzanek do zupy. Pokrojone w kostkę pieczywo można podpiec w piekarniku razem z ząbkami czosnku. Innym sposobem jest wymieszanie pokrojonego w kostkę chleba z oliwą doprawioną ulubionymi ziołami.

Chleb do sałatki

Włoska sałatka panzanella to prosty przepis na odświeżenie chleba. Wystarczy wymieszać ze sobą pokrojone:

2 duże pomidory

1/ 2 małej cebuli

2 kromki chleba

Kilkanaście liści świeżej bazylii

2 łyżki oliwy z oliwek

3 łyżki świeżo startego parmezanu

Szczypta soli Składniki:

1.Pokrojone w kostkę pomidory trzeba pokroić z cienko pokrojoną cebulą w piórka.

2.Pokrojony w kostkę chleb można zarumienić na patelni, w tosterze lub w piekarniku.

3.Na koniec w misce łączymy wszystkie składniki.

4.Należy podać od razu po przygotowaniu.

Chleb jak bułka tarta

Najprostszym pomysłem na wykorzystanie czerstwego pieczywa jest pozostawienie go do całkowitego wyschnięcia. Wtedy chleb lub bułka może być starta za pomocą robota kuchennego, lub tradycyjnej tarki. Taki chleb świetnie zagęści mięso mielone na kotlety, a nawet może być wykorzystany na spód do sernika.

Chleb na pulpety

Czerstwy chleb to także świetny składnik do zrobienia pulpetów w stylu kulek macowych, podawanych do rosołu w kuchni żydowskiej.

Wystarczy połączyć ze sobą roztopione masło, jajka, starty na proszek chleb, szczyptę soli i wodę. Następnie wymieszane składniki należy odstawić do lodówki na około godzinę i następnie formować małe kulki. W tym czasie woda powinna być gotowana na średnim ogniu. Na wrzątek należy wrzucać uformowane kulki chlebowe i gotować, aż do wypłynięcia. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do zup.

Zupa chlebowa

Tradycyjna wodzionka to prosta zupa chlebowa znana w kuchni śląskiej od lat. Wystarczy rozdrobnić czerstwy chleb, czosnek i połączyć go z tłuszczem zwierzęcym (najczęściej smalcem). W kubku zalewa się ją wrzątkiem i doprawia solą.

Zapiekanka z czerstwego chleba