Co zobaczymy w ramach specjalnych cykli pozakonkursowych podczas tegorocznego Krakowskiego Festiwalu Filmowego?

- W filmie dokumentalnym zawsze szukamy człowieka z jego dramatami, wątpliwościami, chwilami szczęścia i małych zwycięstw. Przyglądamy się jego twarzy, widząc jak w zwierciadle nasze własne udręki i radości. Historię i współczesność widzimy poprzez losy jednostki, nawet największe problemy świata chcemy oglądać oczami spersonalizowanego bohatera. W tym roku w programie pozakonkursowym przedstawiamy to, co nas najbardziej zachwyciło w czterech cyklach: filmów zrealizowanych wśród najbliższych, gdzie często dochodzi do największych dramatów; filmów o ludziach, którzy z różnych przyczyn znaleźli się na marginesie życia, filmów o ludziach z pasją i filmów wielkich mistrzów kina - mówi Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Bliscy

Wszystkie filmy opowiedziane są w pierwszej osobie i sfilmowane przez członków rodziny, za wyjątkiem opowieści o córce Louisa Armstronga, której istnienie wielki muzyk ukrywał przed światem. Pozostał jej przydomek „Mały Satchmo” (reż. John Alexander). W onirycznym obrazie „Letnie noce” (reż. Ohad Milstein) ojciec z małym synem przenoszą się do krainy szeptów, by rozmawiać o sprawach podstawowych. „Penelopa, moja miłość” (reż. Claire Doyon), to wieloletnia obserwacja autystycznej córki reżyserki i manifest miłości bez ograniczeń. W filmie „Soy libre”(reż. Laure Portier) siostra podąża z kamerą za swym bratem i śledzi jego uporczywą walkę o osobistą wolność. „Obywatel pierwszej kategorii” (reż. Diana Maria Olsson) to emocjonalna dokumentacja walki reżyserki o wyrwanie się ze związku pełnego przemocy.