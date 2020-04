Co z teatrami i aktorami? "Szykuje się pół roku bez grania"

Online to słowo klucz do obecnej działalności teatrów. W internecie można zobaczyć archiwalne spektakle, seriale z kwarantanny, czytanie sztuk i poezji. Aktorzy Teatru Groteska podjęli naukę realizacji spektakli w nowych warunkach np. teatru cieni za pośrednictwem internetu.

- Kiedy wybuchła pandemia przygotowywaliśmy się w teatrze Barakah do premiery spektaklu „Inni ludzie” na podstawie powieści Doroty Masłowskiej w reżyserii Macieja Gorczyńskiego. Pod koniec marca miała być premiera - mówi Paweł Wolsztyński aktor gościnny, czyli bez etatu. - Nie udało się zarobić pieniędzy, które dostalibyśmy, gdyby zostały zagrane spektakle. Otrzymaliśmy zapłatę za przygotowanie roli, to wystarczy na podstawowe potrzeby.

Krzysztof Pluskota ze STU zastanawia się, jak będą wyglądały wytyczne dotyczące funkcjonowania widowni. Jeśli trzeba będzie zachować dwumetrowy odstęp, będzie mógł sprzedać 40 biletów, co oznacza, że nie ma finansowego uzasadnienia dla spektaklu. Pada pytanie, o to, czy widzowie będą mieli za co przyjść do teatru i czy nie będą się bali.