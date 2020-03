Co z egzaminem ósmoklasisty i maturami 2020? "Nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminów zdalnie"

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o odwołanie egzaminu ósmoklasisty oraz matur. Jego przedstawiciele przypominają, że w związku z pandemią COVID-19 szkoły zostały zamknięte w 165 krajach, a sytuacja ta dotknęła 1,5 mld uczniów oraz 63 mln nauczycieli i pracowników oświaty na całym świecie.

- Covid-19 wywołał także kryzys w edukacji i jako społeczność szkolna musimy zrobić wszystko, by zminimalizować jego negatywne skutki. Jednak naszym podstawowym zadaniem w tej chwili jest ochrona życia i zdrowia uczniów i ich rodzin oraz nauczycieli i pracowników oświaty. Dlatego jako nauczyciele apelujemy o odwołanie kwietniowych i majowych egzaminów zewnętrznych - czytamy w komunikacie ZNP.

Egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia, z kolei matury rozpocząć się 4 maja.

- Nie ma na razie planów odwoływania egzaminów. Natomiast jeżeli będzie to konieczne – zostaną przeprowadzone w innym terminie, zależnym od decyzji rządu RP dot. okresu stanu epidemicznego - odpowiada Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Przypomnijmy, że 30 marca odbył się próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Przysporzył on trudności nie tylko zdającym uczniom. Z przeszkodami zmierzyć się musieli też rodzice i Centralna Komisja Egzaminacyjna, która przeprowadzała egzamin. Zainteresowanie było tak duże, że strona internetowa CKE padła.

Co do kwietniowych i majowych egzaminów, to Centralna Komisja Egzaminacyjna nie planuje zmieniać formy ich przeprowadzenia. - Zostaną przeprowadzone w takiej samej formie i na takich samych zasadach jak w latach ubiegłych - tłumaczy nam Ewelina Ruszczyk z CKE.