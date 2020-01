Rok 2019 przeszedł do przeszłości. Wszyscy zastanawiamy się, jaki będzie nowy, 2020 rok i co się będzie w nim działo zarówno w Polsce, jak i na świecie. Coraz więcej słyszy się o katastroficznych wizjach, dotyczących najbliższych lat. Przyjrzeliśmy się najsłynniejszym przepowiedniom na 2020 rok. Co ze sobą niesie? Czy nastąpi wielki kataklizm? Jakie wizje snują się dla Polski? Sprawdźcie!