W centralnej części Nowej Huty niemal na każdej ulicy zamontowane są kamery. Zastanawialiście się, co można przez nie zobaczyć? My postanowiliśmy to sprawdzić. Wybraliśmy się w miejsca, gdzie takie urządzenia są zamontowane i zrobiliśmy zdjęcia obszaru, który prawdopodobnie jest w zasięgu kamer. Okazuje się, że niemal każdy nasz krok jest śledzony przez "wielkiego brata". Sami zobaczcie, co mogą widzieć miejskie kamery.