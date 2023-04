Co sztuczna inteligencja wie o Małopolsce? Zapytaliśmy AI o fakty dotyczące naszego województwa

Sztuczna inteligencja (AI) rozwija się coraz bardziej. Dużą furorę w sieci robią obecnie czaty, które po wpisaniu odpowiednich fraz są w stanie prowadzić konwersacje, generować zadania domowe, odpowiadać na zadane pytania a nawet generować kod źródłowy w wybranym przez użytkownika języku programowania.

Technologia stale idzie do przodu. Rozwiązania, którymi dysponuje dzisiaj każdy posiadacz smartfonu jeszcze w latach 90-tych a nawet na początku tego wieku mogły się wydawać czymś nie do pomyślenia. Mowa tutaj choćby o asystentach głosowych, którzy w reakcji na jedno proste hasło potrafią wskazać drogę do poszczególnych miejsc, odtworzyć ulubioną piosenkę, wysłać wiadomość czy wybrać numer telefonu.

W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszy się także sztuczna inteligencja (AI – z angielskiego Artificial Inteligence), która w oknach czatu jest w stanie odpowiadać na zadane pytania, prowadzić konwersację, wykonywać polecenia takie jak na przykład „napisz pracę domową na 3000 znaków o Adamie Mickiewiczu” a nawet… generować kod źródłowy w wybranym przez użytkownika języku programowania.