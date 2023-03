Co roku Kraków traci setki drzew! Choć i tak jest lepiej niż kilka lat temu, gdy znikały ich tysiące. Urząd chwali się też, że sadzi nowe Bartosz Dybała

W związku z budową Muzeum Miejsca Pamięci KL Plaszow trzeba było wyciąć ponad pół tysiąca drzew Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press Zobacz galerię (8 zdjęć)

W ostatnich latach w Krakowie sadzi się rocznie więcej drzew niż wycina - twierdzi Zarząd Zieleni Miejskiej. Ale dane dotyczą tylko terenów, którymi zajmuje się ta gminna jednostka. Tymczasem drzewa co roku znikają też z działek należących do deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, parafii, kolei itp. Za usunięte, niejednokrotnie dorodne okazy, sadzone są nowe, ale potrzeba wielu lat, by gabarytami dorównały wyciętym. W galerii przedstawiamy przykłady kilku wycinek, które w ostatnich latach budziły bardzo duże kontrowersje.