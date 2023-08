Co robi straż miejska? Laska w kanale, okradziony klub w centrum i wiele więcej...

Interwencja 1.

Otrzymaliśmy sygnał od policji, że poszukują mężczyzny, który w miniony weekend ukradł laptopa z jednego z klubów muzycznych mieszczących się w centrum. Gdy policjanci przekazali nam zdjęcia z jego wizerunkiem, okazało się, że znamy sprawcę z naszych wcześniejszych interwencji, a co za tym idzie, kojarzymy również kilka miejscówek, w których na co dzień ma zwyczaj przebywać. Odwiedziliśmy jedno z nich, przy ul. Smoleńsk. Strzał był trafny, dlatego już chwilę później podejrzany o kradzież znalazł się w rękach policji.

Interwencja 2.

Wczoraj zadzwoniła do nas niewidoma kobieta prosząc o pomoc, gdyż na pl. Jeziorańskiego zgubiła białą laskę. Z jej przekazu wynikało, że w trakcie spaceru z córką najprawdopodobniej niefortunnie zahaczyła laską o studzienkę kanalizacyjną, a ta wyślizgnęła jej się z ręki i wpadła do kanału. Gdy dotarliśmy na miejsce, kobieta cały czas stała przy studzience. Niestety pomimo podjętej próby nie udało nam się podnieść pokrywy, a w związku z tym wezwaliśmy na miejsce pracowników MPWiK. Fachowcy z wodociągów kilkoma wprawnymi ruchami odsunęli właz i wydostali przedmiot ze środka. Kobieta podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc za szybką i skuteczną reakcję.

Interwencja 3.

ok. 17.20, strażnicy podejmujący interwencję przy ul. Powstańców, usłyszeli głośny huk. Gdy obrócili się w tym kierunku, zauważyli upadającą na ziemię osobę.

Funkcjonariusze natychmiast pobiegli w to miejsce. Zobaczyli starszą kobietę leżącą tuż za przejściem dla pieszych. Okazało się, że przed chwilą została potrącona przez samochód. Osiemdziesięciolatka miała zakrwawioną głowę, uskarżała się na ból całego ciała, ale co ważne, była w pełnym kontakcie słowno-logicznym.

Gdy jeden ze strażników wzywał na miejsce służby, drugi z nich założył opatrunek na głowę poszkodowanej i przez cały czas prowadził z nią rozmowę, zwracając uwagę, by do momentu przyjazdu ratowników, nie zmieniła pozycji.

Na koniec strażnicy pomogli przybyłemu na miejsce pogotowiu w przetransportowaniu kobiety do karetki. Kierowcą oraz całym zdarzeniem zajęła się policja.