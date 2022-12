Co robi dyrektor, by Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie nie zatonął? Reformuje, informatyzuje i stawia na zaufanie

Objął Pan stanowisko dyrektora szpitala w bardzo trudnym czasie. Pana poprzednik zrezygnował, bo jak sam mówił, nie widział dalszych szans na poprawę sytuacji placówki. Co dla Pana było najtrudniejsze w tych pierwszych tygodniach?

Rzeczywiście był to czas pełen wyzwań. Kiedy obejmowałem funkcję dyrektora, szpital był w pięciu sporach zbiorowych z pracownikami. Niektóre trwały wiele lat, inne wybuchły tuż przed moim przyjściem. Wszystkie z nich udało się zakończyć. Żaden z lekarzy nie odszedł. Co więcej, udało nam się doprowadzić do takiej sytuacji, że znów staliśmy się atrakcyjnym miejscem pracy dla specjalistów. Myślę, że największym problemem, z którym przyszło mi się wówczas mierzyć, to był brak zaufania w relacjach zarząd-pracownicy. W przeszłości niejednokrotnie zostały złożone obietnice, które nie zostały później dotrzymane. Tymczasem z zaufaniem jest tak, że traci się je raz, a buduje latami. Poprosiłem więc pracowników o czas, bo jak wiadomo takie zmiany nie dzieją się z dnia na dzień. Dostałem go i dziś śmiało mogę powiedzieć, że dzięki naszej wspólnej determinacji, teraz możemy skupić się na rozwiązaniu bieżących problemów, a nie ratowaniu szpitala przed zatonięciem.