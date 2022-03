Co pyli w marcu (i na wiosnę)? Pieczenie oczu, katar - koszmar alergików już trwa! Mamy apogeum pylenia olszy i leszczyny KALENDARZ 2022 Redakcja Kraków

Już jest - koszmar alergików! Właśnie teraz, w marcu, mamy apogeum pylenia olszy i leszczyny. Co jeszcze pyli w marcu i na wiosnę? Każdego roku sezon pylenia rozpoczyna (zazwyczaj na przełomie stycznia i lutego) leszczyna. W tym roku pierwsze pyłki zaczęły drażnić alergików dużo wcześniej - to przez brak prawdziwej zimy. Alergeny olszy i leszczyny należą do posiadających duże znaczenie kliniczne. Alergicy muszą uważać. Zobacz, co jeszcze pyli w marcu i na wiosnę.