Co oni zrobili?! Oto mistrzowie parkowania 2022 roku w Krakowie

Krakowska straż miejska notorycznie interweniuje w sprawie kierowców, którzy nieprawidłowo parkują swoje samochody. Niektórzy posiadacze aut w stolicy Małopolski przechodzą jednak sami siebie. Trudno uwierzyć w to, że wpadli na pomysł, by w taki sposób zaparkować pojazd! Zaparkować chociażby bezpośrednio na przejściu dla pieszych? Dla nich to żaden problem. A to dopiero początek. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz prawdziwych mistrzów parkowania 2022 roku! Nie do wiary!