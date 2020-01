Co dalej z Wesołą? Pomysł na bloki, ale też na konsultacje

Dyskusja o przyszłości terenów Wesołej, czyli 9 hektarach i 17 budynków, które miasto kupiło za 283 mln zł (płatne w rocznych ratach przez 10 lat) przy ul. Kopernika i Śniadeckich, zaczęła się jeszcze na długo przed podpisaniem umowy kupna w zeszłym roku. Ta zaczyna się nieco klarować, ale dość powoli.

Mieszkaniówka przy Bujwida

Przykładowo, gdy władze miasta ogłaszały zakup Wesołej, prezydent Jacek Majchrowski mówił, że chce żeby była to ekskluzywna dzielnica i nie wyklucza tam nowej zabudowy mieszkaniowej. Teraz wiemy już, gdzie miałaby się pojawić.

- Obecnie analizowana jest możliwość dopuszczenia niewielkiego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Bujwida, który miasto Kraków nabyło od Szpitala Uniwersyteckiego – tłumaczy Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu.

Wiadomo już także, że jest pierwszy najemca do budynków poszpitalnych. To miejska biblioteka, która zajmie budynek przy ulicy Kopernika 15. To na razie wstępna propozycja, bo ostateczną decyzję i tak podejmą radni. Kolejnym najemcą budynków na Wesołej może być Polskie Towarzystwo Urologiczne, z którym miasto prowadzi rozmowy.