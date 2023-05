CLJ U-19. Wisła Kraków znów kończyła mecz w dziesiątkę, ale w meczu z Pogonią Szczecin bez happy endu (k)

Jakub Złoch jest podporą defensywy drużyny juniorów starszych Wisły Kraków Krzysztof Kawa

To był jeden z najtrudniejszych meczów Wisły Kraków w tym sezonie Centralnej Ligi Juniorów U-19. Nie dość, że Marcin Bartoń zmarnował w pierwszej połowie rzut karny, to w doliczonym czasie gry Dominik Sarga musiał opuścić boisko za drugą żółtą kartkę, a Jakub Welter strzelił gola dla Pogoni Szczecin w ostatniej minucie sobotniego spotkania. To pierwszy mecz przegrany wiosną przez "Białą Gwiazdę" w ośrodku Akademii Piłkarskiej w Myślenicach.