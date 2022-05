CLJ U-18. Trener Wisły Adrian Filipek: Doceniamy to, co osiągnęliśmy. Trener Cracovii Wojciech Ankowski: Celem było wygranie ligi

W ubiegłym sezonie mistrzem Polski została Pogoń Szczecin, a brąz zdobył Śląsk Wrocław. W obecnym zajęły one odpowiednio dopiero ósme i siódme miejsce. Trzy najlepsze zespoły obecnego sezonu – Zagłębie Lubin, Arka Gdynia i Legia Warszawa – w poprzednich rozgrywkach plasowały się odpowiednio na czwartej, dwunastej i szóstej pozycji. To wszystko świadczy, jak trudno utrzymać się w czołówce CLJ, i to w zaledwie dwóch kolejnych latach.

Choć aspiracje krakowskich drużyn były wysokie, sięgały nawet tytułu, nie trudno zauważyć, że Wisła znowu do końca walczyła o medal, a Cracovia poprawiła wynik z poprzedniego sezonu o trzy pozycje, zdobywając aż o 13 punktów więcej.