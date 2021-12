Cirque De Soleil wraca do Krakowa z jednym ze swych najpopularniejszych przedstawień - "Corteo"

"Corteo" to święto spontaniczności i unikatowe zaproszenie do teatralnego świata zabawy oraz wzruszającej komedii. Ten wyjątkowy spektakl w reżyserii Daniele Finzi Pasca miał swoją premierę w 2005 roku w Montrealu i początkowo był przedstawieniem namiotowym. Od tego czasu, włączając w to przekształcenie "Corteo" w produkcję arenową w 2018 roku, widowisko zachwyciło ponad 9 milionów widzów w 20 krajach, na 4 kontynentach.

"Corteo" po włosku oznacza procesję, to radosna, świąteczna parada, która powstaje w wyobraźni klauna. Spektakl łączy pasję aktorstwa wraz z wdziękiem i energią akrobatyki, a wszystko to jest pretekstem do zapoznania publiczności z niesamowitym, teatralnym światem Cirque du Soleil, „zawieszonym gdzieś między niebem a ziemią”.

Klaun, nad którym czuwają troskliwe anioły, wyobraża sobie własny pogrzeb, odbywający się przewrotnie w karnawałowej atmosferze. Zestawiając duże z małym, śmieszne z tragicznym oraz magię doskonałości z urokiem wad, spektakl podkreśla siłę ale i kruchość głównego bohatera, w którym każdy z nas odnajdzie odrobinę samego siebie.