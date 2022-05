Cirque De Solei powraca do Krakowa ze swym najnowszym spektaklem. Pokazy "Corteo" od 1 do 4 września w Tauron Arenie

FLESZ - Zaufanie Polaków do polityków - są zmiany!

"Corteo" to unikatowe zaproszenie do teatralnego świata zabawy oraz wzruszającej komedii. Ten wyjątkowy spektakl w reżyserii Daniele Finzi Pasca miał swoją premierę w 2005 roku w Montrealu i początkowo był przedstawieniem namiotowym. Od tego czasu, włączając w to przekształcenie "Corteo" w produkcję arenową w 2018 roku, widowisko zachwyciło ponad 10 milionów widzów w 150 miastach na całym świecie.

"Corteo" po włosku oznacza procesję, to radosna, świąteczna parada, która powstaje w wyobraźni klauna. Spektakl łączy pasję aktorstwa z wdziękiem i energią akrobatyki, a wszystko to jest pretekstem do zapoznania publiczności z niesamowitym, teatralnym światem Cirque du Soleil, „zawieszonym gdzieś między niebem a ziemią” - opisują organizatorzy z agencji Alter Art.

Nadzwyczajna koncepcja obrotowej sceny wprowadza widzów w teatralną atmosferę - połowa widowni skierowana jest w stronę drugiej, dzięki czemu publiczność widzi nie tylko ten sam spektakl, ale także okiem artysty może spojrzeć na zebrane audytorium, Zestaw zasłon inspirowanych Wieżą Eiffle'a oraz centralne, ręcznie malowane kurtyny nadają scenie imponujący charakter. Hipnotyzujące akty, jak balansowanie na drabinie, powietrzne akrobacje na ogromnych żyrandolach czy klimatyczne, teatralne duety bohaterów tworzą z Corteo świat kontrastu, od którego widz nie może oderwać wzroku.