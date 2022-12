Cinenight - wieczór z arabskimi filmami krótkometrażowymi 19 grudnia w krakowskim Kinie Pod Baranami

W poniedziałkowy wieczór zostaną zaprezentowane cztery filmy krótkometrażowe. "Sarah" Alaa Abo Farraja to podszyta intrygującą tajemnicą opowieść o trudnym życiu młodej kobiety we współczesnej Syrii. Zrealizowany przez emirackiego reżysera Khalida Al Mahmooda "Sabeel" portretuje niełatwą codzienność dwóch chłopców, opiekujących się chorą babcią, a libańska "Manara" Zayna Alexandra przedstawia losy rodziny, która po stracie ojca przygotowuje się do konfrontacji z surową społecznością. Niezwykłą wizję rzeczywistości funduje film "Eye & Mermaid" Shahada Ameena - baśń o relacji małej dziewczynki i syreny.

Zestaw filmów został przygotowany przez Nawafa Al Janahiego - dobrze znanego widzom Kina Pod Baranami emirackiego reżysera, którego filmy były już dwukrotnie prezentowane w ramach Przeglądu Kina Emirackiego. Twórca spotka się po projekcji z widzami, by podyskutować o pokazanych filmach. Filmy prezentowane w oryginalnej wersji językowej z angielskimi napisami. Dyskusja po seansie w języku angielskim.