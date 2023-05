Ciężkie riffy i potężne bębny. Szwedzka grupa Mando Diao wystąpi 25 listopada w krakowskim klubie Kwadrat

Po długiej i triumfalnej trasie po Szwecji i wydaniu najlepiej sprzedającego się albumu "I solnedgången", nagrodzonego Złotą Płytą, muzycy zebrali się ponownie w studiu, współpracując z producentem Charlie Stormem, aby stworzyć niepretensjonalny album rockowy. Piosenki - ciężkie riffy, chaotyczne gitary, potężne bębny i mnóstwo energii - zostały wydane częściami w formie EP-ek, a teraz dwa pierwsze tomy zostaną uzupełnione o trzecią EP-kę i album kompilacyjny. Nagrania takie jak "Frustration" i "Fire in the Hall" cieszyły się dużą popularnością w międzynarodowym i szwedzkim radiu rockowym, a zespół pojawił się na scenach największych europejskich festiwali rockowych.

Mando Diao od zawsze byli wolnymi duchami. Szli własną drogą, sprzeciwiali się autorytetom i cieszyli się hedonistyczną stroną życia, co przyczyniło się do udanej i muzycznie bogatej kariery zespołu, która w tym roku obchodzi swoje 20-lecie.

Postać Boblikova, symbol nowego studyjnego albumu Mando Diao "Boblikov's Magical World", reprezentuje osobowość, którą nosimy w sobie i która lubi odwracać rzeczy do góry nogami - mały diabeł na naszych ramionach. Nie jest on zły; po prostu szuka przewagi i manipuluje rzeczami na swoją korzyść. Jako mózg operacji, zwykle nie jest on w centrum uwagi. Ta anonimowość daje mu poczucie bezpieczeństwa i szacunku, nawet jeśli jest zaangażowany w niektóre podejrzane działania.

Tego lata Mando Diao zagra na kilku dużych festiwalach i koncertach, w tym na Lollapalooza w Sztokholmie oraz Dalhalla w Göteborgu i Malmö razem z The Hives i The Sounds. Europejska trasa koncertowa rozpocznie się 24 listopada w Warszawie i zabierze zespół przez 8 krajów i 16 miast do 16 grudnia, kiedy to zakończy się w Paryżu we Francji.