Cicha rewolucja kobiet z Czarnym Lądem w tle. Siedemnasta edycja festiwalu AfryKamera od 21 do 27 kwietnia w Kinie Pod Baranami

Jak zwykle w programie imprezy są tytuły docenione na światowych festiwalach, takie jak wyróżniony Nagrodą FIPRESCI w Cannes film „Turkusowa suknia” Maryam Touzani. Marokańska reżyserka odmalowała w nim niezwykły portret zmagającego się ze skrywanymi uczuciami mężczyzny, trudniącego się na co dzień wspaniałą (i zanikającą już) sztuką wyszywania bogato zdobionych kaftanów.

- Głównym wątkiem przewijającym się przez filmy tegorocznej edycji festiwalu jest sytuacja kobiet w Afryce. Zobaczymy jak w egzotycznych dla nas kulturach kobiety żyją i jakie mają problemy. Z prezentowanych w czasie przeglądu filmów wynika, że próbują one wyjść poza lokalne realia, dążąc do emancypacji i uzyskania takich praw i przywilejów, jakie kobiety mają na Zachodzie. To taka cicha rewolucja kobiet. Afryka jest ogromnym kontynentem i to spojrzenie na kobiecy los bardzo się różni w zależności od tego, gdzie powstał dany film – mówi nam Przemysław Stępień, dyrektor artystyczny festiwalu.

„Żona grabarza” to najczęściej nagradzany film afrykański 2021 roku, prezentowany m.in. w Cannes i Toronto, a także pierwszy w historii tytuł z Somalii zgłoszony do oscarowej rywalizacji. Debiutujący reżyser Khadar Ahmed snuje w nim subtelną i poetycką opowieść o cichym cierpieniu i bezwarunkowej, potężnej miłości, dla której tłem są spalone słońcem somalijskie krajobrazy.

Znakomicie zrealizowana animacja „Nayola” José Miguela Ribeiro, prezentowana na festiwalu w Annecy, to film trudny, ważny i niezwykle aktualny. Przypomina o wyniszczającej sile wojny i jej oddziaływaniu na kolejne doświadczone przez przemoc pokolenia. Obraz nagrodziła publiczność warszawskiej edycji AfryKamery.

Dokument „Królowie rumby” Alana Braina Delgado to pełna porywających rytmów opowieść o narodzinach, znaczeniu i burzliwych losach kongijskiej rumby. Ten przesiąknięty emocjami obraz wyraźnie pokazuje, jak muzyka może przełamywać bariery, leczyć rany i dawać nadzieję. Rozliczenia z trudną historią podejmuje się także Akuol de Mabior, reżyserka dokumentu „Nie ma prostej drogi do domu”. Dzieje własnej rodziny potraktowała ona jako punkt wyjścia do opowieści o całej historii Sudanu.