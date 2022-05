Ciastka owsiane z cynamonem. Są wyborne i zdrowe. Niezawodny przepis na ciastka z mąką owsianą, idealne do kawy

Mąka owsiana dla osób na diecie bezglutenowej

Mąka owsiana to bardzo dobry zamiennik do wypieków dla osób cierpiących na nietolerancję glutenu (pamiętajcie jednak, by czytać etykiety i upewnić się, czy produkt jest opisany jako bezglutenowy). Ma także wiele wartości odżywczych, dużo błonnika i niską zawartość węglowodanów w porównaniu do innych mąk.

Mąka owsiana zawiera dużo witamin z grupy B oraz rozpuszczalnych w tłuszczach witamin A, E, D, oraz K.

Jest także źródłem:

magnezu

żelaza

wapnia

potasu

cynku

manganu

Stosowanie mąki owsianej zalecane jest m.in.: