Ciasta na święta Bożego Narodzenia. Gdzie kupić dobre ciasta na święta w Krakowie? Słodycze na prezent? Polecamy Buczka

Pyszne makowce, rewelacyjne serniki, kolorowe pierniki i… elegancko zapakowane, ręcznie robione – w sam raz na prezent – ciasteczka marcepanowo-piernikowe Choco Cube. Cukiernia Buczek już od siedemdziesięciu lat przygotowuje na święta rewelacyjne ciasta, ciasteczka i pięknie zapakowane słodkości.

Makowiec jak u babci? Sernik jak u mamy? Kruche ciasteczka, które smakują jak dawniej? Między innymi takie pyszności dostaniecie w cukierniach Buczek. W 39 punktach na terenie całego Krakowa będzie można kupić przed Bożym Narodzeniem rewelacyjne wypieki. Jak w domu.

I nie ma tu przesady. Piekarnia i Cukiernia Buczek to firma rodzinna, w której wszystkie wyroby cukiernicze oraz chleby i inne wypieki powstają jak dawniej! Nie ma tu miejsca na taśmową produkcję, wszystko robione jest ręcznie, jak w domu!

Pracy przed świętami jest ogrom! Ktoś dekoruje torty, ktoś inny doprawia masę serową na sernik, a jeszcze ktoś inny zagniata ciasto na makowiec.

A makowców przed świętami robi się tu dużo. Wszak Boże Narodzenie makowcem stroi! W tradycji chrześcijańskiej mak - roślina, która zawiera w makówce tysiące nasion – jest symbolem urodzaju i płodności oraz spokojnego snu. Mak na wigilijnym stole zapewnia obfity rok.

Zrobienie makowca w domu wymaga sporo czasu i umiejętności. A i tak nie zawsze wyjdzie taki jak trzeba! Po co więc skazywać się na porażkę, skoro pyszny makowiec, taki jak w domu, można kupić w cukierniach Buczek? Jest dopieszczony od a do zet, a jego sekretem jest idealnie doprawiony mak.

Makowce od Buczka to nie wszystko

Oprócz makowców, w świątecznej ofercie cukierni są pyszne ciasta, ciasteczka w świątecznej aranżacji oraz nowość – ciasteczka w których znajdziemy delikatny marcepan, piernik oraz masę owocową, oblane czekoladą o nazwie Choco Cube, pięknie zapakowane, w sam raz na prezent! Nowość i duma cukierników, bo są pyszne i już są hitem tegorocznych świąt.

Nie od dziś wiadomo, że marcepan kojarzy się głównie ze Bożym Narodzeniem. To pyszna masa to nic innego jak zmielone migdały utarte z cukrem. Została wymyślona prawdopodobnie przez Persów. Marcepanem zachwycał się podobno Tomasz z Akwinu, uwielbiał go Ludwik XIV, a angielska królowa Elżbieta I była od niego wprost uzależniona!

I to właśnie z tego pysznego produktu powstały ciasteczka Choco Cube, którymi teraz możemy zachwycić się i my!