Choroby rzadkie? Trudno być wyjątkowym przypadkiem w medycynie

Mają rozmaite dolegliwości, różny stopień upośledzenia. Są rozrzuceni po kraju. Choroba Pompego, Niemanna-Picka. Akromegalia, Huntera, mukopolisacharydoza, fenyloketonuria, fakomatozami itp. Nazwy te niewiele mówią i z niczym się nie kojarzą. Tymczasem chodzi o choroby rzadkie nazywane też sierocymi, co jak mówią sami pacjenci lepiej oddaje ich naturę. Bo rzadkie wcale nie są, jeśli w Polsce żyje z nimi co najmniej 3 mln osób. Ale sieroce – owszem, gdyż niestety wciąż bywają lekceważone. Każdy coś wie o cukrzycy, nowotworach czy chorobach układu krążenia - bo dotykają miliony. O wiele większe problemy z przebiciem się do świadomości społecznej (ale też i do świadomości decydentów) mają schorzenia, których liczbę przypadków w danym kraju można niekiedy policzyć na palcach obu rąk.

Pacjenci ci na każdym kroku stykają się z wieloma problemami. Już na samym początku jest to kłopot z ustaleniem diagnozy.