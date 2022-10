Choroba, która trawi „Pasy” - popadają w przeciętność

Słabo ze słabymi

Tak już było kilkakrotnie w tym sezonie, a kolejną odsłonę tej dziwnej „choroby” mieliśmy w niedzielę w Legnicy. „Pasy” wprawdzie nie przegrały, ale tylko jeden zdobyty punkt chluby im nie przynosi. Patrząc na tabelę widać, że 4 zdobyte punkty z czterema aktualnie ostatnimi zespołami to dorobek, którym nie ma się co chwalić. Z kolei patrząc na cztery pierwsze drużyny - „Pasy” ugrały z nimi sześć „oczek”. Jest więc wiele do poprawy.

- Jesteśmy rozczarowani, źli na to, jaką grę zaprezentowaliśmy, na fragmenty nerwowej gry, głupoty w naszym wykonaniu, kopaniny niepotrzebnej. Niestety, ten plan miał wyglądać zupełnie inaczej – trafił w sedno trener „Pasów” Jacek Zieliński.

A wydawało się, że ten mecz goście mają pod kontrolą. Strzelili bramkę, mieli okazję na kolejną. To wszystko runęło jak domek z kart na początku drugiej połowy, po stracie bramki przez krakowian.