Choinka na Cracovii. Dzieci miały świetną zabawę. Zobaczcie te zdjęcia

Kilkadziesiąt dzieci zjawiło się w klubowych pomieszczeniach i cieszyło magią zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Dzieci będą mogły robić świąteczne ozdoby, dekorować choinkę. Było malowanie pierników, wymyślanie ciekawych ozdób choinkowych. Chętni mogli też poznać stadion Cracovii "od podszewki". Były oczywiście konkursy z nagrodami. Można było otrzymać najnowsze gry z serii FIFA i Football Manager i wygrać wyjście w dziecięcej eskorcie na mecz ekstraklasy. Dzieci wzbogaciły się też o klubowe gadżety - takie nagrody czekały na najmłodszych podczas akcji Pasiasty Przedsmau Świąt.

Mocno zaangażowali się w przedsięwzięcie nie tylko pracownicy klubu, ale też rodzice, zwłaszcza ci skupieni w Sektorze Rodzinnym działającym na Cracovii. Nikt nie wyszedł z obiektu przy ul. Kałuży smutny. Obiecano sobie spotkanie za rok.

MKS Cracovia SSA po raz pierwszy urządza takie wydarzenie i liczy na to, że na stałe wpisze się ono do scenariusza akcji, które rozgrywają się na stadionie, a nie są to mecze piłkarskie. Do tradycji weszło już święcenie wielkanocnych pokarmów.