"Chłopi", "Kos' czy "Akademia Pana Kleksa"? Co będzie największym przebojem wśród polskich premier filmowych 2023 roku?

Chyba wszyscy czekamy na nowa ekranizację „Chłopów”. Słynną sagę Władysława Reymonta zdecydowali się przenieść na ekran Dorota Kobiela i Hugh Welchman. Będzie to aktorska animacja – podobna jak poprzednie dzieło tej pary twórców – „Twój Vincent”. Prace trwają już dwa lata: najpierw nakręcono zdjęcia z aktorami, a teraz ponad 70 artystów w studiach w Polsce, Ukrainie i Serbii zamienia istniejące klatki filmowe na animowane kadry, inspirowane twórczością malarzy Młodej Polski.

W roli Jagny zobaczymy Kamilę Urzędowską, Antka zagra Robert Gulaczyk, a Boryną będzie Mirosław Baka. W pozostałych rolach pojawią się Małgorzata Kożuchowska, Sonia Bohosiewicz, Maciej Musiał, Dorota Stalińska, Julia Wieniawa i Ewa Kasprzyk.

Kinomani wiele sobie obiecują po nowym filmie Pawła Maślony. „Kos” to awanturnicza opowieść osadzona w czasach insurekcji kościuszkowskiej. Jest wiosna 1794 roku, w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz „Kos” Kościuszko (Jacek Braciak), który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo (Jason Mitchell). Tropem Kościuszki wraz z listem gończym podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin (Robert Więckiewicz), który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię.