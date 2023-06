Chłód, melancholia i elegancja. Amerykańska grupa Interpol wystąpi we wtorek 6 czerwca w krakowskim klubie Studio. Paweł Gzyl

Interpol to amerykańska grupa rockowa, która odwołuje się do post-punkowej muzyki w stylu Joy Division czy R.E.M. We wtorek 6 czerwca o godz. 20.30 wystąpi w krakowskim klubie Studio. Będzie to drugi koncert Interpolu pod Wawelem - w 2011 roku Amerykanie zagrali podczas Coke Live Festivalu.