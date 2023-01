Chilloutowy jazz w Nowej Hucie. Bassic Chill wystąpi 21 stycznia w Klubie Zgody Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

Business for Ukraine Center. Startuje program pomocowy dla ukraińskich firm w Polsce

Marcin Majcherek to wszechstronnie uzdolniony muzyk, basista, aranżer i kompozytor, związany z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2022 roku wydał swój debiutancki album „Within”, będący pokłosiem jego muzycznych eksperymentów z brzmieniem gitary basowej, a także dużej dawki improwizacji. Wszystko to pozwoliło artyście na najczystszą formę ekspresji.

- Będzie to improwizowany koncert w gatunku - jak to nazywa sam artysta - chill-jazz. Rozsiądziemy się wygodnie na naszych leżakach i pufach, a następnie oddamy się doznaniom pięknych dźwięków, melodii i harmonii”– mówi Filip Komajda z Klubu Zgody.

Koncert Bassic Chill to pierwsze wydarzenie w ramach projektu „Zgoda z Kulturą”. Sam cykl to comiesięczne wydarzenia kulturalne: koncerty, spektakle i spotkania, skierowane do mieszkańców Nowej Huty i nie tylko.