Chill Party w Nowej Hucie. Letnie wydarzenia w Przestrzeniach Nowohuckich. Sprawdź jak przyjemnie spędzić piątkowy wieczór w Krakowie

Chill Party w Nowej Hucie

Szukasz sposobu na spędzenie wolnego czasu w wyjątkowej atmosferze? Pragniesz poznać nowych ludzi i poczuć się częścią lokalnej społeczności? A może po prostu masz ochotę na wieczór pełen pysznego jedzenia, dobrej muzyki i relaksu w gronie znajomych? W tym roku Przestrzenie Nowohuckie co piątek zapewniają:

Dlaczego warto wybrać się na piątkowe spotkanie w Przestrzeniach Nowohuckich?

Imprezy w Przestrzeniach Nowohuckich & Gruba Buła - doskonała okazja na integrację, zabawę i odkrywanie nowych doznań! To świetna okazja, aby poznać nowych ludzi, nawiązać znajomości i po prostu dobrze się bawić w gronie sąsiadów. Relaksująca muzyka serwowana przez najlepszych DJ-ów w otoczeniu zieleni stworzy idealną atmosferę do odpoczynku po ciężkim tygodniu. Odkryj nowe dźwięki i utwory, które z pewnością przypadną Ci do gustu.