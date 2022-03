Chcesz zagrać w filmie wojennym? Rusza casting do nowej produkcji kręconej w Krakowie Paweł Gzyl

Kraków już nie raz był planem produkcji filmowych Joanna Urbaniec / Polska Press

Firma producencka MKM Studio ogłasza casting na statystów do dużej filmowej produkcji wojennej. Zdjęcia będą realizowane od 2 do 7 kwietnia. Poszukiwani są mężczyźni kobiety w wieku od 16 do 75 lat.