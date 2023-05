Chcesz lepiej poznać okolice Krakowa? Wybierz się na wycieczkę z PTTK

Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. Uczestnicy wycieczek mają okazję podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze.

Akcja „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” jest organizowana od 1973 roku. To odbywające się od wiosny do jesieni piesze wycieczki: nizinne po okolicach Krakowa i górskie po Beskidach. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Celem akcji jest propagowanie historii i atrakcji regionu oraz aktywnego modelu spędzania wolnego czasu, a także promocja szlaków turystycznych oraz dziedzictwa materialnego, kulturowego i przyrodniczego Małopolski. 51. sezon akcji rozpoczął się 2 kwietnia i potrwa aż do października. W tym czasie w wybrane weekendy i dni świąteczne odbędzie się w sumie kilkadziesiąt różnorodnych tematycznie, pieszych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Zabytkowe kościoły na Pogórzu Wielickim

W ten weekend zaplanowano dwie wyprawy. Pierwsza z nich – zatytułowana „Zabytkowe kościoły na Pogórzu Wielickim” – już w sobotę 20 maja. Trasa liczy ok. 12 km. Oto jej punkty i atrakcje: Wielkie Drogi – Sosnowice (kościół drewniany z XVI w.) – Paszkówka (Pałac Wężyków) – Stawki – Sosnowice (pozostałości dworu obronnego) – Krzęcin (kościół drewniany z XVI w., izba regionalna) – Zelczyna.

Dla chętnych do udziału w tej wycieczce zbiórka w hali podziemnej dworca PKP Kraków Główny (przy globusie) o godz. 8. Odjazd pociągu osobowego o 8:20, a wymarsz na trasę z Wielkich Dróg – o godz. 9. Powrót do Krakowa jest planowany ok. godz. 16:45.

Trzy Wierchy – Pogórze Rożnowskie

Druga wycieczka odbędzie się w niedzielę 21 maja. Będzie to wyprawa górska, a jej tytuł to „Trzy Wierchy” (Pogórze Rożnowskie). Trasa liczy ok. 20 km (o umiarkowanej trudności, 500 m przewyższeń, ok. 7 godzin marszu). Oto punkty wycieczki i jej atrakcje: Dąbrowa – pałac z XIX w. – Dąbrowska Góra (583 m n.p.m.) – Klimkówka (512 m n.p.m.) – Kuminowiecka Góra (542 m) – Librantowa – Januszowa – Mużen (450 m) – kalwaria sądecka – Chruślice – Nowy Sącz.

Dla chętnych do udziału w tej wycieczce zbiórka na Małopolskim Dworcu Autobusowym (ul. Bosacka), przy stanowisku odjazdu autobusu do Nowego Sącza, o godz. 7:10. Odjazd autobusu Szwagropolu o 7:25, a wymarsz na trasę z Dąbrowy o 9:20. Powrót do Krakowa jest planowany około godz. 20–21.

Zdobywaj odznaki turystyczne PTTK

Organizatorzy zachęcają również uczestników akcji do zdobywania odznaki „Miłośnik okolic Krakowa”. Podczas wycieczek można także zdobywać różne odznaki krajoznawczo-turystyczne PTTK, m.in.: Odznaki Turystyki Pieszej (OTP), odznakę „Miłośnika Jury”, Górską Odznakę Turystyczną (GOT PTTK), odznakę „Turysta Senior” czy odznakę „Twierdza Kraków” (w stopniu brązowym). Więcej o akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę” i jej regulamin można znaleźć na stronie internetowej www.kologrodzkie.pl. Warto tam na bieżąco sprawdzać informacje, ponieważ może się zdarzyć, że z różnych przyczyn któraś z wycieczek zostanie odwołana. Programy miesięczne wycieczek dostępne są m.in. na wyżej podanej stronie internetowej, na dyżurach Koła Grodzkiego PTTK oraz w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu).

