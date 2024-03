Chcą przywrócić rzece Dłubni jej naturalny kręty bieg i stworzyć z niej atrakcję turystyczną. Czy taki kompromis jest możliwy?

W piątek 8 marca w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Piłsudskiego spotkali się m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego, AGH, Politechniki Krakowskiej, Urzędu Miasta Krakowa, Zakładu Badań Ekologicznych, Koalicji Ratujmy Rzeki, Towarzystwa na Rzecz Ziemi, aby dyskutować o renaturyzacji rzeki Dłubni. Na spotkaniu podjęto dyskusję o możliwych do realizacji kierunkach działań, dotyczących zarówno koryta rzeki Dłubni, jak i terenów przyległych.

- Dyskutując z obrońcami przyrody znaleźliśmy wspólny środek i podjęliśmy wspólną decyzję. Myślę, ze jest to ewenement. Z tego powinno urodzić się coś dobrego, z czego będą korzystały również przyszłe pokolenia. Prace mogą kosztować nawet kilkanaście milionów. To co wstępnie należałoby zrobić to elementy międzywala, meandry rzeki, tor kajakowy, wieża widokowa do obserwowania ptaków - mówi Wojciech Kozak, dyrektor RZGW w Krakowie.