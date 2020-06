Chcą dymisji dyrektora ZTP. "Kraków nie jest jego piaskownicą"

Mieszkańcy chcą spokojnie spać. Radni interweniują [ZDJĘCIA]

Radni z Dzielnicy I zawnioskowali do prezydenta Krakowa o ograniczenie godzin funkcjonowania ogródków gastronomicznych na terenie Starego Miasta, tak by były otwarte od niedzieli do czwartku w godz. 7-22, a od piątku do soboty - w godz. 8-23.