Ceny w 2023 roku. Kolejne podwyżki zbliżają się wielkimi krokami. Co podrożeje w Krakowie? Aleksandra Łabędź

Większość produktów i usług znacznie podrożeje w 2023 roku. Zdaniem eksperta niechlubny prym w tym rankingu będzie wiódł prąd, gaz i opał. Według Urzędu Regulacji Energetyki, przekroczenie limitów zużycia prądu będzie się wiązało z miesięcznym wzrostem rachunków od 85 do 90 zł. Ceny żywności również nie pozostaną daleko w tyle. Bochenek chleba może kosztować ponad 10 zł. - Najbardziej wzrosty cen odczuwają najbiedniejsze gospodarstwa domowe. To one w tej sytuacji są najbardziej poszkodowane - mówi Mariusz Zielonka, ekspert ds. ekonomicznych Konfederacji Lewiatan. 2023 r. to również dwukrotny wzrost płacy minimalnej do kwoty 3600 zł brutto oraz stawki godzinowej - 23,50 zł.