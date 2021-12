Ceny parkowania w Krakowie, a w innych miastach Polski i świata - raport

W stolicy Małopolski cena parkowania w porównaniu z innymi miastami wojewódzkimi jest dość wysoka: do 6 zł/h w ścisłym centrum. Najdrożej – w Poznaniu i Wrocławiu (maksymalnie 7 zł/h). W Warszawie – 3,9 zł/h w całej strefie. A za granicą, np. w Pradze, w zależności od strefy za 1h parkowania płaci się od 1,6 do 3,2 €, w Berline od 1 do 3 €, w Wiedniu – 2,2 €, a w Londynie – do 9,9 €.

Krakowski abonament mieszkańca, umożliwiający nielimitowane parkowanie w swojej podstrefie za 120 zł rocznie jest również jednym z najtańszych w kraju, analogiczny abonament w Warszawie kosztuje 600 zł. Na drugim miejscu uplasował się Gorzów Wielkopolski – 400 zł, a na trzecim miejscu ex æquo Bydgoszcz, Poznań, Szczecin i Toruń – po 360 zł. We Wrocławiu – 100 zł. . Najtańszy roczny abonament dostępny jest w Kielcach (30 zł).