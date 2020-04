Ceny paliw rekordowo niskie przez koronawirusa. Co dalej?

Ceny paliw rekordowo niskie przez koronawirusa. Będzie jeszcze taniej? Aneta Zurek / Polska Press Grupa

Ceny paliw systematycznie spadają. Od wprowadzenia stanu epidemii koronawirusa większość społeczeństwa została w domu, co spowodowało, że zmalał ruch na drogach. Tym samym zmalał również popyt na paliwo, a cena ropy jest dzisiaj wyjątkowo niska. Obecnie za litr benzyny PB95 zapłacimy mniej niż 4 złote. To powrót do cen z 2016 roku. A ma być jeszcze taniej.