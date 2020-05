Centrum Muzyki nie powstanie. A miało być tak pięknie

Chodziło o to, że w postępowaniu (w trybie zamówienia z wolnej ręki) wymagane było, aby firma miała już na swoim koncie zaprojektowanie obiektu użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 15 tys. mkw. Konsorcjanci wskazali jako przykład określony projekt, tymczasem okazało się, że powierzchnia tego obiektu była mniejsza.

O tym, że z budową Centrum Muzyki będą problemy, było wiadomo od kilku miesięcy. Na przełomie roku miała zostać podpisana umowa na wykonanie projektu Centrum Muzyki przy ul. Skrzatów, w bezpośrednim sąsiedztwie Bulwaru Kurlandzkiego. Jednak zamiast podpisania umowy - między władzami Krakowa i Małopolski oraz polsko-włoskim konsorcjum firm, które wygrało konkurs architektoniczno-urbanistyczny - doszło do unieważnienia postępowania. Do urzędników drogą elektroniczną dotarła bowiem informacja, że konsorcjum, wykazując się doświadczeniem, przywołało swój projekt budynku, który jednak nie odpowiadał wymogom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Urzędnicy miejscy powołują się także na styczniową decyzję KIO, która unieważniła zamówienie z wolnej ręki i wykluczyła wykonawcę. "5 lutego 2020 r. Urząd Marszałkowski unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie wolnej ręki (...) z powodu obarczenia postępowania niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" - czytamy w komunikacie miasta. 7 lutego zostało także zgłoszone do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Decyzją władz Krakowa zaskoczony jest urząd marszałkowski. Jeszcze w czwartek urząd ma wydać swoje oświadczenie. Wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz uważa, że miasto nie miała podstaw do odstąpienia od umowy, przynajmniej nie na podstawie opublikowanego oświadczenie. - To jednostronna decyzja władz miasta - mówi Urynowicz.

Zdaniem władz Krakowa powyższe czynniki dały podstawy do odstąpienia od porozumienia z władzami wojewódzkimi z 2018 roku o wspólnym realizacji Centrum Muzyki. "Nie przekreśla to jednak idei realizacji parku na części nieruchomości, która przewidziana została w projektowanym Centrum Muzyki. Projekt z założenia zakładał część parkową" - dodają miejscy urzędnicy.

Marszałek Urynowicz odparł, że oświadczenie złożone w imieniu miasta i województwa nie było uzgodnione z władzami województwa.

Centrum z nowoczesnymi salami koncertowymi

Planowane Centrum Muzyki miało być miejscem, gdzie nową siedzibę znajdzie zarówno Filharmonia Krakowska (podległa Urzędowi Marszałkowskiemu), jak i miejskie instytucje kultury – jak Capella Cracoviensis lub Sinfonietta Cracovia.

Najważniejszym jego elementem miały być nowoczesne sale koncertowe – z największą, filharmoniczną, która miała pomieścić do 1400 osób. Obok niej miała również powstać tzw. miejska sala koncertowa (mieszcząca 650 - 800 słuchaczy) i sala recitalowa (na 270-300 słuchaczy). Całkowita powierzchnia Centrum Muzyki to ok. 28 tys. mkw., a koszt projektu to ok. 265 mln złotych.