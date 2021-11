Centralna Liga Juniorów U-17. W derbach Krakowa, rozegranych w Myślenicach, lepsza Wisła [ZDJĘCIA]

Juniorzy młodsi Wisły w efektownym stylu wygrali jesienne rozgrywki, odnosząc aż jedenaście zwycięstw, notując jeden remis i tylko dwie porażki. Ich rówieśnicy z drugiej strony Błoń zajęli drugie miejsce dzięki ośmiu wygranym, jednemu remisowi i pięciu przegranym.

W sobotę w Myślenicach Cracovii nie udało się zrewanżować Wiśle za porażkę 3:6, doznaną 2 października w Rącznej. Gospodarze błyskawicznie, bo już 23 min, objęli prowadzenie po strzale Michała Głogowskiego z dalszej odległości. Goście ruszyli do odrabiania strat i w 31 min za sprawą Michała Kęski - po świetnej, indywidualnej akcji Filipa Kucharczyka - doprowadzili do wyrównania. Odpowiedź wiślaków była jednak szybka. 7 min po stracie gola do siatki - po dośrodkowaniu z rzutu wolnego - trafił Marcin Górkiewicz.