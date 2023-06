Centralna Liga Juniorów. Cracovia utrzymała się w lidze

Cracovia musiała bowiem wygrać i liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych meczach. Pierwszy cel spełniła. Najpierw Rózga fantastycznym strzałem prawie z narożnika boiska wkręcił piłkę do bramki. Nie minął kwadrans, a było 2:0. Tym razem kapitan – Hyla uderzeniem z 16 m zaskoczył bramkarza, który puścił piłkę między nogami.

5 min później było 3:0 – pięknym strzałem z 22 m w „okienko” popisał się Donda. Goście byli na łopatkach. Gospodarze mieli mecz ustawiony mimo że grali osłabieni brakiem Śmiglewskiego i Kolca (kartki). „Pasy” mogły spokojnie grać i nasłuchiwać wieści z innych stadionów. Po pierwszych połowach były zadowolone, bo Śląsk tylko remisował z Polonią Warszawa na wyjeździe, a Jagiellonia przegrywała z Wisłą Kraków u siebie. Cracovia zostawała więc w lidze.

Spokój Cracovii został zaburzony na początku drugiej odsłony Najpierw Kramarz poradził sobie z uderzeniem z rzutu wolnego, ale chwilę później Arka zdobyła gola w zamieszaniu podbramkowym. Z klei w 69 min bliski zdobycia czwartej bramki dla „Pasów” był Mrozik, ale spudłował z bliska. Ale do końca więcej z gry mieli gospodarze i potwierdzili to golem Mrozika, który wymanewrował obronę i strzelił do siatki.