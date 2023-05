Ceniony krakowski gitarzysta jazzowy Jacek Korohoda powraca z nową płytą - "Nie patrz". Gościnnie rymuje na niej raper AbraDab

Jacek Korohoda znany jest jako utalentowany gitarzysta jazzowy. Współpracował z Jarkiem Śmietaną, Markiem Grechutą czy Beatą Rybotycką. Przez wiele lat współtworzył grupę Prowizorka Jazz Band. Ma w swoim dorobku dwie w pełni autorskie płyty – „If It Happens” z 2007 roku i „Window To The Backyard” z 2010 roku. Teraz dołącza do nich trzecia – „Nie patrz”.

- W międzyczasie nagrywałem z innymi wykonawcami. Zbierałem się w sobie i poszukiwałem inspiracji, aż w końcu przyszła ona tak nagle. Postanowiłem podsumować różne moje życiowe historie w warstwie tekstowej i muzycznej. I uświadomiłem sobie, że smooth jazzu, jaki wykonuję, w ogóle nie ma w języku polskim. Nawet sam na poprzednie płyty napisałem teksty po angielsku. A przecież żyjemy w Polsce – i najpełniejszy odbiór naszej twórczości jest w języku ojczystym. W efekcie w trzy dni stworzyłem materiał na „Nie patrz” – mówi nam Jacek Korohoda.