Ceniona skrzypaczka Patricia Kopatchinskaja zagra w Krakowie. Kolejny koncert w ramach cyklu "ICE Classic" już 30 sierpnia

Patricia Kopatchinskaja sprawia, że nawet najbardziej znane i popularne dzieła z historii muzyki klasycznej brzmią świeżo i niebanalnie. Z kolei Giovanni Antonini to artysta znany ze znakomitych interpretacji utworów muzyki włoskiej epoki baroku, a także niebanalnych i odkrywczych wykonań dzieł klasyków wiedeńskich – Josepha Haydna i Ludwiga van Beethovena. Ich najnowsze wspólne przedsięwzięcie "CO DALEJ VIVALDI?" udowadnia, że napisane w epoce baroku kompozycje Rudego Księdza są w stanie inspirować współczesnych twórców i wchodzić z nimi w twórczy dialog.

Podstawę programu stanowią wirtuozowskie, pełne blasku i energii koncerty skrzypcowe Vivaldiego: g-moll RV 157, C-dur RV 191, e-moll RV 550 na czworo skrzypiec, Es-dur RV 253 „La tempesta di mare” oraz D-dur RV 208 „Il Grosso Mogul”. Będą one przeplatane krótkimi utworami nawiązującymi do barokowej estetyki, a napisanymi na zamówienie Kopatchinskiej przez współczesnych kompozytorów włoskich. Znajdą się wśród nich: Spiccato il volo Luki Francesconiego, Incanto XXIII Simone Movia, Capriccio No. 2 Salvatore Sciarrino, Dilanio avvinto Marca Stroppy, Estroso Aureliana Cattanea i Moghul Giovanniego Sollimy.