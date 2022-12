Celine Dion zaśpiewa w Polsce w 2024 roku. 10 marca zobaczymy ją w Tauron Arenie w Krakowie

Ze względu na dalszą rekonwalescencję Celine Dion, która nadal dochodzi do siebie po problemach zdrowotnych, artystka ogłosiła przełożenie wiosennych występów swojej europejskiej trasy Courage World Tour 2023. Koncerty zaplanowane od 24 lutego do 11 kwietnia 2023 roku, w tym także wydarzenia w Łodzi oraz w Krakowie, ostatecznie odbędą się na wiosnę 2024. Spektakle zaplanowane na 26 sierpnia – 4 października 2023 roku pozostaną bez zmian. Tym samym oznacza to, że Celine Dion w przyszłym roku powróci na trasy koncertowe po długiej przerwie spowodowanej chorobą.

Celine Dion wystąpiła na pierwszych 52. koncertach w ramach trasy Courage World Tour w Ameryce Północnej przed wybuchem pandemii i wstrzymała trasę w marcu 2020 roku. Od tego czasu Celine była leczona i wraca do zdrowia po ciężkich i uporczywych skurczach mięśni, które uniemożliwiły jej występy. Zespół medyczny Celine Dion nadal leczy ten ciężki dla artystki stan jednak rokowania są optymistyczne.