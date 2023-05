Celine Dion odwołuje koncerty. Kanadyjska gwiazda nie wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie w 2024 roku

- Bardzo mi przykro, że znowu was wszystkich zawiodłam. Naprawdę ciężko pracuję, aby odbudować swoje siły, ale koncertowanie może być bardzo trudne, nawet jeśli jesteś w stu procentach przygotowany. To nie fair w stosunku do was, aby ciągle przekładać koncerty i chociaż łamie mi to serce, najlepiej będzie, jeśli odwołamy je wszystko teraz, dopóki nie będę naprawdę gotowa, by znów wystąpić na scenie. Chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że się nie poddaję… i nie mogę się doczekać, kiedy znów was zobaczę! - mówi fanom Celine Dion.