CBA zatrzymuje w Małopolsce. Chodzi o wyłudzanie dotacji

Ustalenia śledczych wskazują, że przedsiębiorcy wnioskowali o dofinansowanie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie za pośrednictwem specjalnego funduszu. Mechanizm inwestycji łączył uzyskane środki publiczne z NCBiR z kapitałem prywatnym wniesionym przez beneficjentów. Ponadto ustalono, że prezes spółki zarządzającej funduszem uzależniał wypłatę subwencji od uzyskania korzyści majątkowych.

W toku śledztwa badane jest także uzyskanie subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w Warszawie. Dotacja była skierowana do przedsiębiorców i uzależniona od liczby zatrudnionych osób. Zgromadzone w sprawie materiały wskazują, że wnioskujący o dotacje wprowadzili PFR w błąd co do stanu zatrudnienia i uzyskali nienależne dofinansowanie w wysokości 84 tys. zł.

Na podstawie zgromadzonych materiałów zatrzymano siedem osób, na terenie Małopolski i Śląska. Wśród zatrzymanych są prezesi spółki pośredniczącej w pozyskiwaniu środków od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prezesi spółek występujących jako beneficjenci środków oraz księgowa jednej ze spółek.