Cavaliada Kraków. Pierwsze konkursy za nami, trwają zmagania w Finale Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata [ZDJĘCIA]

- Podświadomie miałem z tyłu głowy to, że mam szansę wygrać. Wiedziałem, jakie mam konie, dużo trenowałem i bardzo na to liczyłem. Nie udało się w Warszawie, Poznaniu i Sopocie, ale finał jak na razie jest dla nas szczęśliwy. Zobaczymy co nam pokaże sobota. Teraz czas trochę ochłonąć i z zimną głową podejść do konkursu finałowego” – powiedział Fularczyk (cytat za oficjalną stroną Cavaliada Tour).

W konkursie otwarcia imprezy w Małej Rundzie (125 cm) o nagrodę Prezesa Zarządu Areny Kraków wystartowało 95 par, a najlepszą z nich okazał się Andrius Pterovas i REMEBER ME. W konkursie Amateur Tour na podium znalazły się trzy polskie amazonki: Anet Sitek na koniu KAREZZO WP, Elżbieta Jodłowska na wałachu RUBINi Olga Pawłowska na koniu IVO. W konkursie Średniej Rundy pierwszą dziesiątkę zdominowali Polacy. Najlepszy z nich okazał się Mateusz Tyszko na koniu ZIROCCO AIR.