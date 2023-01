"Carmina Burana" na dwustu wykonawców w piątek 27 stycznia w Filharmonii Krakowskiej

Ponad dwustu wykonawców dzieła to rzadka sytuacja, nawet jak na filharmoniczne warunki koncertowe. Świadczy to najlepiej nie tylko o popularności prezentowanego utworu, jak i o skuteczności pozyskiwania grona melomanów, którzy przyciągani są nie tylko do uczestnictwa w koncertach w charakterze odbiorów, ale również wykonawców.

Zimowa Akademia Śpiewu, której anons opublikowany został w listopadzie ubiegłego roku, sprowadziła do gmachu Filharmonii Krakowskiej około pięćdziesięciu osób, które na co dzień śpiewają w różnych formacjach chóralnych Krakowa, lecz robią to z pasji do śpiewu i muzyki, nie zaś zawodowo.

Filharmonia Krakowska po weryfikacji uczestników społecznego chóru dała im szansę wykonania wielkiego dzieła na jednej estradzie wraz z profesjonalnymi zespołami artystycznymi – trudno się zatem dziwić, że odzew ze strony pasjonatów śpiewu był tak duży.