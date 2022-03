Caritas Archidiecezji Krakowskiej podsumowała dwa tygodnie pomocy Ukrainie

Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęła organizowanie pomocy Ukrainie nazajutrz po rozpoczęciu wojny. - Dyżurujemy w biurze Caritas od piątku 25 lutego, najpierw do 19.00, potem do 20.00. Nieraz dyżury kończyły się późną nocą - czytamy w komunikacie. Ponieważ wojna trwała, kluczowym było szybkie zorganizowanie pomocy dla Ukrainy. Dlatego też organizacja nawiązała kontakt z polskim księdzem pracującym we Lwowie od którego otrzymała informacje o najpotrzebniejszych potrzebach, którymi okazały się bazy noclegowe i wolontariat.

- Większość miejsc noclegowych w bazie zgłosiły zgromadzenia zakonne i parafie, ale znalazło się w niej też wiele prywatnych osób, które udostępniały wolne pokoje w swoich mieszkaniach. Dzięki naszym dyżurom i ludzkiej solidarności, do dziś darmowe krótko- lub długoterminowe schronienie znalazło około 3500 uchodźców. Najważniejsze, aby ci ludzie poczuli się bezpiecznie i znaleźli schronienie – tłumaczy koordynatorka ds. pomocy uchodźcom Monika Buzała