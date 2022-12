Camera Jagiellonica. Oto prace nagrodzone prace w konkursie fotograficznym UJ Wojciech Matusik

W środę, 7 grudnia, przyznano nagrody w konkursie fotograficznym Camera Jagiellonica, organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński. W szóstej edycji konkursu, spośród 150 przysłanych zdjęć wybrano osiem zdjęć finalistów, dwa filmy, plus nagrody specjalne, w tym ufundowaną przez rektora UJ prof. Jacka Popiela. Wyjątkową kategorią była „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, zorganizowana na rok przed obchodami 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Ideą konkursu jest zbliżenie społeczności uniwersyteckiej, zarówno studentów, pracowników jak i sympatyków UJ. Konkurs z roku na rok zyskuje na popularności, i co najważniejsze, na bardzo wysokim poziomie nadesłanych zdjęć. Zapraszamy do galerii nagrodzonych prac