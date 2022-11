Całodobowa szafka na pranie pod blokiem? W Krakowie i jego okolicy działają pralniomaty

Pralniomaty można znaleźć tak na terenie miasta m.in. na Bielanach, Krowodrzy, Ruczaju, os. Złocień, Zabłociu, jak i poza Krakowem – w Węgrzcach i Zabierzowie.

Dokładne lokalizacje poniżej:

Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33

Kraków, ul. Agatowa 31

Kraków, ul. Czerwone Maki 33

Kraków ul. Księcia Józefa 20

Kraków, ul. Tadeusza Romanowicza 5

Kraków, ul. Wrocławska 31

Kraków, ul. Wadowicka 6

Węgrzce, ul. Stary Trakt 4 Węgrzce]

Zabierzów, ul. Krakowska 232 [Biedronka]

Pralniomaty to nic innego, jak system szafek, w których można zostawić brudną odzież czy tekstylia domowe. Następnie trafiają one do specjalistycznej pralni, gdzie są czyszczone techniką prania najlepszą dla danego materiału i rodzaju zabrudzeń oraz prasowane. Status zamówienia można śledzić w aplikacji Q2 Pranie lub na stronie internetowej. Gdy pranie jest gotowe od odbioru, klient dostaje wiadomość SMS, opłaca zamówienie i odbiera je o dowolnej porze.