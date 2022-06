Cała historia hip-hopu w dwie godziny. Grandmaster Flash wystąpi 4 lipca w krakowskim klubie Studio

Na początku lat 80. artysta zaprosił do współpracy pięciu raperów i powołał do życia grupę The Furious Five. Nagrany przez nią utwór „The Message” stał się wielkim przebojem i przyczynił się w dużym stopniu do spopularyzowania hip-hopu. To zapewniło Grandmaster Flashowi ważne miejsce w historii popkultury. Teraz nowojorski didżej przywozi swoje show do Krakowa. Podczas występu w klubie Studio zaprezentuje muzyczną „podróż” przez cztery dekady hip-hopu, korzystając z dwóch gramofonów, miksera i trzech telebimów.